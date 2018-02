Ex abogado de Palma Salamanca dijo que extradición presentará dificultades por la “Ley Antiterrorista y la prescripción de la pena”

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Francia de dejar en libertad a Ricardo Palma Salamanca, comenzaron a plantearse las dudas de cómo se desarrollará el proceso de extradición, que pretende analizar el próximo jueves la Sala Penal de la Corte Suprema.

Hay un plazo de 30 días para entregar los documentos al país europeo sobre todo el caso del asesinato del senador Jaime Guzmán, por lo que la petición ya había sido realizada hace menos de un mes por el ministro Mario Carroza.

En este sentido, el abogado Alberto Espinoza, que antes de su fuga representó a Palma Salamanca, dijo a El Mercurio, que podría ser compleja la extracción del frentistas, porque en Francia el delito más grave prescribe a los 20 años.

Por lo que cuando no existe un tratado de extradición, hay requisitos que se deben cumplir, como “que el delito no sea político, que la pena asignada sea superior a un año, que no esté prescrito, y que el delito exista tanto en Chile como en Francia. Aquí se cumplen todos los requisitos, salvo el del tema de la prescripción, aunque en nuestro país no esté extinguida la acción penal”, dijo.

Con ello explicó que en cuánto los años existe una diferencia entre los países. “Aquí en Chile, la fiscal dijo que no está prescrito, porque en realidad son 15 años, pero como ha estado fuera del país, se debe considerar cada día fuera, por dos. A diferencia de Chile, en Francia no existe esto de aumentar los plazos, en Francia son 20 años y punto", agregó.

Asimismo, rebatió los dichos del Ministro del exterior Herlado Muñoz sobre el proceso donde aseguró que no habría dificultades.

“Creo que la extradición de Ricardo Palma presenta dos grandes dificultades: una, la aplicación de la Ley Antiterrorista, y la otra, la prescripción de la pena. La primera, deslegitimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda, por la aplicación del Código Penal francés", precisó a El Mercurio.

RESPUESTA

Mario Carroza no concordó con el análisis del ex abogado del frentista, precisando a El Mercurio que “Estamos hablando de una persona que está condenada; si estuviésemos hablando de una persona que voy a procesar o la voy a encausar, se entendería este análisis del abogado Espinoza. Estamos hablando de una condena de una persona que está fugada. Además, estamos hablando de una persona condenada por terrorismo", reiteró.