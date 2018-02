Insulza y Operación Huracán: "Hubo alguna ingenuidad al evaluar la evidencia"

09:18 El senador electo cree que "tomar decisiones que hagan cambios sustantivos es algo que un gobierno que le queda menos de un mes no debería hacer".

El senador electo, José Miguel Insulza, se refirió a la Operación Huracán, afirmando que "hubo alguna ingenuidad al evaluar la evidencia que estaba entregando Carabineros".

El ex ministro sostuvo en radio Agricultura que "el Gobierno y las personas que están a cargo fueron engañados con evidencia que no existía, eso no había ocurrido nunca, es muy grave y ha perjudicado el accionar del Gobierno. Aparecía una cosa evidente lo que estaba ocurriendo y de repente ocurre que existía manipulación de evidencia. El Gobierno ha sido más víctima en este caso".

Para Insulza, "es raro que entre autoridades públicas estas cosas estallen cuando salen a la prensa y no haya habido diálogo entre las autoridades antes. Por qué no se habló y todo el mundo fue sorprendido. No parecen haberse coordinado de ninguna manera".

El futuro parlamentario manifestó que "tomar decisiones que hagan cambios sustantivos es algo que un Gobierno que le queda menos de un mes no debería hacer".