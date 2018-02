Francisco Vidal: "Si no hay una alianza de la DC al FA la derecha va a ser gobierno cuatro años más" 10:16 El ex ministro de la primera administración de Bachelet se refirió al rol del actual oficialismo como oposición. "La tarea es rearmarnos", dijo.

El ex ministro de la primera administración de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, se refirió en entrevista con radio Agricultura a la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones parlamentarias y presidenciales y calificó la situacuión actual de la coalición como una "crisis".

"Todos los partidos de la Nueva Mayoría estamos viviendo la derrota y eso significa crisis. Reconozco que el PPD es más difícil porque perdimos votos, pero está compensado en el Senado", dijo Vidal, quien agregó que su colectividad en particular, "está en un proceso de reflexión, de autocrítica, ver cuál es la identidad, la relación con el gobierno, la política de alianza, todo eso está en conversación".

Sobre el presente del PPD, Vidal dijo que "no me interesa el cargo (de presidente del partido), me interesa formar parte de un equipo que reative el PPD y rearme la coalición para ganarle a la derecha en tres años más".

El ex secretario de Estado planteó además que "si en tres años más no hay una aliaza de la DC al Frente Amplio, la derecha va a ser gobierno cuatro años más".

"La tarea es rearmarnos y rearmar una nueva coalición con vista al próximo desafío electoral: esa es la tarea de la oposición a partir del 11 de marzo", dijo.

Vidal, también realizó un balance del gobierno de la Nueva Mayoría y dijo que "fue un gobierno difícil, con un ciclo económico difícil. Lo que se recordará de Bachelet son las reformas y la más importante es la gratuidad de la educación. Esa para mi es la principal reforma, orientada a la clase media".



Tendencia en Facebook