Karla Rubilar es la nueva intendenta de la Región Metropolitana

El Presidente electo Sebastián Piñera designó a Karla Rubilar como la intendenta de la Región Metropolitana.

Pese a que habían trascendido nombres como el del ex alcalde de Las Condes Francisco de La Maza y al actual edil de la comuna, Joaquín Lavín, así como el concejal Felipe Irarrázaval y el ex presidente de Colmena Gonzalo de la Carrera, el futuro Mandatario optó por la independiente para el cargo.

Rubilar es médico cirujano y está casada con Rubén Malvoa, ex alcalde de Conchalí, con quien tiene cuatro hijos.

Militó en Renovación Nacional hasta 2014, cuando renunció para formar Amplitud. Un año después renunció al partido.

En 2017 declinó repostularse a la Cámara y en esa ocasión no descartó la posibilidad de sumarse al Gobierno de Sebastián Piñera.

"Servir al Estado siempre es un honor, sin embargo, yo lo que le diría al Presidente Piñera, obviamente si me llamara, que es un honor, pero donde yo crea que pueda aportar. No me interesa estar en un cargo por estar en un cargo", dijo.

La parlamentaria fue parte del equipo de Salud del Mandatario electo y votó a favor del aborto en tres causales.

El actual intendente metropolitano, Claudio Orrego, la felicitó a través de redes sociales.

"Te deseo lo mejor y desde ya cuenta con mi apoyo para seguir construyendo un Santiago más justo y humano", tuiteó.