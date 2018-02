PR y la designación de intendentes: "Las regiones no son conejillo de indias"

El presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco, entregó un duro cuestionamiento a la designación de nuevos intendentes por parte del Presidente electo Sebastián Piñera.

El timonel de la colectividad oficialista afirmó que el nombramiento de autoridades regionales "es de dulce y de agraz". "En algunos casos claramente tienen las competencias y los perfiles e idoneidad para desarrollar de buena forma los cargos, pero en otros hay muchas dudas. Uno porque no son de las regiones, otros porque tienen un nivel de controversia que hace muy difícil el diálogo con las comunidades regionales", expresó.

Velasco dijo que a propósito de la próxima elección de gobernadores regionales espera que los nuevos intendentes "no contaminen" su gestión con afanes electorales.

"Hay que entender que en este proceso las regiones no son conejillo de indias y lo que uno espera es eficiencia y la máxima capacidad política, gestión y diálogo, de construir una región común con una transición de servicios locales y pensando que en un par de años habrá elección directa de gobernador regional. Esperamos que estos indententes no sean candidatos en campaña y que no utilicen el aparato del Estado pensando en su elección eventual el 2020", cerró.