Cecilia Pérez: "Rechazamos cualquier tipo de cuoteo político" 11:53 La próxima ministra vocera de gobierno hizo frente a las críticas de algunos sectores de Chile Vamos respecto a la designación de futuros intendentes.

La designación de futuros intendentes provocó críticas de algunos sectores de Chile Vamos, como RN, que acusó falta de "equilibrio" político en los nombres. Al respecto, la futura vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que no aceptará presiones para poner cuoteos políticos.



"Reiteramos aquello lo que muchas veces ha dicho el Presidente Sebastián Piñera, aquellos que lo acompañamos y también nuestra coalición de Chile Vamos, vamos a rechazar cualquier tipo de cuoteo político y de instalación de operadores políticos que tanto hemos criticado en el pasado, porque tenemos conciencia que le ha hecho mal a nuestro país y que no permite finalmente que el Estado cumpla su función que es estar al servicio de las personas y no al revés, servirse de las personas. Es un desafío que nos tiene contentos, entusiasmados", manifestó.



Los intendentes, dijo, se eligieron teniendo en mente que "sean servidores públicos con real vocación y abnegación que el resto de sus compatriotas". Sobre la menor presencia de personas de RN frente a la UDI, sostuvo que "tengo la certeza de que todos los partidos de Chile Vamos compartimos el mismo principio: las mejores mujeres y hombres para servir en nuestro segundo gobierno de la centro derecha con una coalición que desde la unidad ha privilegiado la autonomía y la identidad de cada uno de los partidos. Y por cierto, hemos respetado las diferencias en la identidad propia de los cuatro partidos que acompañan al Presidente Sebastián Piñera".



