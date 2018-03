Desbordes por dichos de Cecilia Pérez sobre designación de intendentes: "No lo interpreto como una parada de carros"

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a los dichos de la futura ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien rechazó las críticas de algunos partidos políticos del mismo Chile Vamos quienes acusaron un "poco equilibrio político" en la reciente designación de intendentes.

"No interpreto (los dichos de Pérez) como una parada de carros (...) escuchamos la cuña completa y ella no aludió a RN, si ustedes me quieren hacer pelear con Cecilia Pérez no lo van a lograr", indicó Desbordes tras sostener una reunión con la ministra y Andrés Chadwick.

Las palabras exactas de la futura vocera fueron: "Vamos a rechazar cualquier tipo de cuoteo político y de instalación de operadores políticos".

A lo que Desbordes agregó, "no hemos pedido jamás cuoteo, hemos pedido que se nombre a las mejores personas, hemos propuesto muy buenas personas. Nos sacamos la cresta para que (Sebastián Piñera) fuera presidente, lo que corresponde ahora es poner nuestra mejor gente a disposición y acatar las decisiones que él tome".

El secretario general de RN indicó que desde el día uno él ha indicado que sobre los intendentes no hubo equilibrio. "Y no lo hubo, eso no lo voy a cambiar, eso es lo que yo pienso. Pero también les dije el día uno que vamos a acatar calladitos y vamos a seguir trabajando, eso no cambia en nada".