Chadwick anunció mecanismos de control en la modernización de Carabineros

El futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick y el futuro subsecretario del ramo, Rodrigo Ubilla; se reunieron con el actual secretario de Estado, Mario Fernández para trabajar en el traspaso del ministerio.

"Nuestra voluntad no es dar vuelta la página o empezar de cero, sino tomar todo que consideramos positivo y obviamente desarrollar nuestras políticas públicas hacia el futuro", dijo Chadwick, agradeciendo que Fernández expresara que está disponible a seguir teniendo reuniones para concretar la entrega de la cartera.

Sin referirse específicamente a los casos que afectan a Carabineros, Chadwick sostuvo que las policías deben ser más eficientes y no olvidar que su objetivo es "resguardar la seguridad de las personas y el derecho de las víctimas", algo que no pueden olvidar.

Consultado a si iniciará auditorías en Carabineros, sostuvo que la modernización de la institución que la nueva administración propone hacer, inclute "controles administrativos urgentes, no sólo de gestión y evaluación operativa" si no también "mecanismos de control operativos, financieros".Sobre la inmigración, recordó que el anterior gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto para reformar la ley, pero que "aún no tenemos nueva ley. Esperamos avanzar prontamente", manifestó.Chadwick y Ubilla llegaron atrasados a la cita con Fernández porque intentaron llegar en Metro a La Moneda desde Pedro de Valdivia, sin embargo, el tren sufrió un corte de suministro y tuvieron que cambiar de planes. "Estaba lleno de gente tomando micro, logramos un taxi y trajimos a dos personas que venían a trabajar a Teatinos", contó Chadwick a AhoraNoticias.