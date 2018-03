Kast afirmó que Bachelet le podría haber preguntado a su hijo: ¿Te va tan bien como para tener tres Lexus?”

13:09 El ex candidato presidencial que está ad portas de lanzar un nuevo movimiento político, agregó que no le cree a la Presidenta Michelle Bachelet respecto al rol de Dávalos en el caso Caval.

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, sigue presente en la opinión pública por sus ácidas críticas en redes sociales y porque anunció que lanzará un nuevo movimiento que pretende dar continuidad a su campaña presidencial, "para que nadie se imagine que esto fue un volador de luces, un sueño para algunos, una pesadilla para otros… pero no, queremos constituir un movimiento político y social que todavía no tiene nombre, ahora le decimos movimiento de información”, dijo hoy en radio Universo

“Somos un movimiento que creemos en Dios, en la propiedad privada, en el emprendimiento, en el esfuerzo personal, en el respeto, en el Estado de Derecho que ha sido tan vulnerado, en la probidad pública, probidad privada”, manifestó descartando ser un movimiento "de nicho". Aseguró que ya tiene más de 5.000 adherentes.

En la entrevista reafirmó su idea de que el principal enemigo de Chile es la ideología de izquierda: “Vislumbro lo que las personas pueden ver en los medios de comunicación, veo al PC parado detrás de la machi Linconao haciéndole presión al sistema político y al sistema judicial diciendo nosotros la vamos a defender aunque la justicia diga que es culpable. Veo a los jóvenes del FA defendiendo a Palma Salamanca diciendo que es un luchador social y que esperan que quede con asilo diplomático en Francia, veo gente tratando de imponer o de mantener la imposición en un partido que ya no es mayoritario de la Nueva Mayoría”.

Sobre la Presidenta dijo que “ella tuvo la mayoría parlamentarias (pero) muy poco tiempo tuvo la mayoría ciudadana porque la ciudadanía al corto plazo se dio cuenta que no existe ni siquiera la probidad dentro de la familia presidencial, cosa que vamos a ver ahora el 28 de marzo” en la formalización de Sebastián Dávalos por estafa en el caso Caval.

"No hay que olvidar que ella dijo que se enteró por la prensa de los negocios de su hijo… si ella anduvo en los Lexus cuando él se casó le podría haber preguntado ¿oye hijo te van también como para tener tres Lexus?, ¿te va tan bien como para casarte en este lugar, hacer esta tremenda fiesta? Y ella dice yo no tenía idea de lo qué hacía mi hijo. (…) No le creo”, manifestó-