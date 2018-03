Piñera: "No vamos a dejar que entren malas prácticas de la política" al gobierno

Ayer "Las rencillas deben quedar supeditadas al interés de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos", dijo respecto a las críticas de partidos a las nominaciones de cargos. Valoró las reuniones bilaterales de sus ministros "porque no venimos con la lógica de la retroexcavadora".

El Presidente electo, Sebastián Piñera, valoró las reuniones bilaterales que durante todo el día se han realizado entre los 22 nuevos ministos de su administración y los secretarios de Estado salientes. Asimismo, restó peso a las críticas a la nominación de cargos afirmando que "no vamos a dejar que entren malas prácticas de la política" al gobierno.

"El pueblo chileno nos dio la responsabilidad de administrar el Estado (...) vamos a administrar el Estado en beneficio de todos los chilenos, porque el Estado pertenece y está al servicio de todos los chilenos, y yo como Presidente aseguro a todos mis compatriotas que", manifestó tras asistir al inicio del año judicial.

Allí agregó que los partidos de su coalición y los de oposición deben superar sus legítimas diferencias al quedar "supeditadas al interés de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos".

De la mano con ello, valoró entonces el traspaso de información entre los ministros entrantes y salientes porque "no venimos con la lógica de la retroexcavadora, venimos a restablecer la cultura del diálogo, colaboración y acuerdos. A construir a partir de lo que hizo el gobierno saliente. Son muy sanas las reuniones de hoy".

Respecto a la actividad en la que participó en la Corte Suprema, Piñera sostuvo que su plan de gobierno tiene muchas coincidencias con los planes del Poder Judicial.

"Me alegro mucho de destacar que mucho de los temas pendientes que planteó el presidente (de la Suprema) son parte de nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, la justicia vecinal, la reforma al Código Penal, la reforma al Código Procesal Civil y el hacer que la jusrciia sea asequoble a todo los chilenos, que sea un mecanismo de solución de controversias no solamemte justo, sino que oportuno y llegue a todos los chilenos", apuntó.Consultado sobre la Operación Huracán y la ausencia del general director de Carabineros Bruno Villalobos, no se quiso referir, pero sí sostuvo que el caso es "extraordinariamente grave (...) y las consecuencias son muy graves porque en último término dejan indefensos a las víctimas y muchas veces en total impunidad a los responsables". El próximo mandatario se comprometió a hacer "todos los esfuerzos" para que las policías" trabajen en armonía y coordinación" con el Ministerio Público.