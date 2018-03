[VIDEO] Bachelet bromeó con el "slash-slash": "A ver si me agarran para el tandeo otra vez"

Presidenta Bachelet se reivindica al leer dirección web y se toma con humor su traspié de hace unos días @T13pic.twitter.com/ygey8TLB03 — Karina Zúñiga (@karinazunigac) 1 de marzo de 2018

La Presidenta Michelle Bachelet se reivindicó del viral que protagonizó hace algunas semanas, cuando se confundió al leer el enlace de un sitio web , entregando frases como "http", "slash, slash" y "doble punto".

Mientras iniciaba la entrega del llamado Bono Marzo, la Mandataria mencionó la dirección en donde los beneficiarios debían revisar su situación. Alló ella misma bromeó con lo que le ocurrió anteriormente.

"Pueden consultar en la página web, a ver si me agarran para el tandeo otra vez, triple w aporte familiar punto cl", señaló en medio de las risas de los asistentes.

Pero esto no quedó allí, porque la jefa de Estado siguió con su "auto-troleo" en Twitter. "¡Pucha que me he reído con las tallas a raíz del chascarro! slash/slash/", escribió.