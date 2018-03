Ubilla dijo que la migración "tiene que pasar desde los eslogan y simplificar la discusión"

El futuro subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, reiteró que la migración será un tema prioritario en el nuevo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

"Hay un justo equilibrio de derechos y deberes de los extranjeros que quieren vivir en Chile. Creo y espero que este es un tema que tiene que pasar desde los eslogan y simplificar la discusión (...) Sin entrar en detalle, sí está claro que esto va a constituir una prioridad y esperamos que todos los actores políticos y los grupos migrantes sean parte de este proceso que no resiste más", dijo a Tele13 Radio.

La nueva autoridad sostuvo que "un país responsable como Chile tiene que abordar los temas con una mirada de política pública. Lo que uno no puede hacer es estigmatizar a un grupo, somos personas que queremos mejorar y contribuir al país, y para el que quiere transgredir la ley Chile tiene que tener normas para expulsarlo".

Ubilla manifestó que "acá no hay posiciones extremas, hay que dialogar. Hay quienes no quieren reconocer que el tema es más complejo que la creación de una visa. El tema del control migratorio, todos los organismos internacionales que velan por los derechos humanos reconocen que los países tienen derecho a establecer normas que contribuyan al control de fronteras (...) El Estado no puede establecer medidas discriminatorias".

El designado subsecretario puntualizó que "adelantar si es una visa o no es iniciar una discusión con cierto sesgo. Hay que mirar el panorama, establecer los derechos y deberes, ver las medidas administrativas y esos son los aspectos sensibles".