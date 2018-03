Huracán: Fiscalía Nacional le responderá la próxima semana al "téngase presente" de Aleuy

Este miércoles el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, envió un oficio al Ministerio Público con un "téngase presente" donde la autoridad le pide al fiscal nacional, Jorge Abbott, que tome medidas respecto a cuatro supuestas anomalías de la Fiscalía Regional de La Araucanía durante la Operación Huracá n, que indaga asociación ilícita terrorista y la quema de 58 camiones.

Según El Mercurio , la Fiscalía Nacional le responderá a Aleuy punto por punto a su documento, a más tardar el martes.

Entre otros, Aleuy alegó que el fiscal Luis Arroyo habría incurrido en ua infracción al no guardar reserva sobre el informe 202 de Inteligencia. No obstante el Ministerio Público explicará que éste ya no tenía carácter de secreto.