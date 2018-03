Piñera descartó enviar militares a La Araucanía por atentados 14:10 Dijo que en la zona hay terrorismo, pero que lo enfrentará con las fuerzas de orden. Eso sí, prometió modernizarlas porque "no es posible que tengamos todos los días atentados terroristas y que nuestras policías no sean capaces de identificar y probar ante un tribunal la responsabilidad de esos grupos".

El Presidente electo, Sebastián Piñera descartó enviar militares a La Araucanía para enfrentar los atentados incendiarios.



En una entrevista con Univisión, reiteró que los hechos delictuales en la región como el Luchsinger Mackay y el incendio de un templo evangélico con personas dentro (Caso Iglesia), son terrorismo y que el terrorismo lo combatirá en su mandato usando a las fuerzas de orden y seguidad, es decir, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.



A los militares "no, (porque) los militares están para la defensa exterior. Vamos a usar nuestras formas de orden y seguridad, nuestras policías con mayor eficacia. Vamos a mejorar nuestro sistema de Inteligencia. No ees posible que tengamos todos los días atentados terroristas y que nuestras policías no sean capaces de identificar y probar ante un tribunal la responsabilidad de esos grupos".



También reiteró que buscará perfeccionar de la Ley Antiterrorista con agentes encubiertos y testigos protegidos, entre otros cambios.



