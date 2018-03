Chile Vamos: "Esperamos que Piñera anuncie los gobernadores a más tardar el martes"

Desde Chile Vamos esperan que el anuncio de los futuros gobernadores sea a más tardar este martes 06 de marzo.

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, dijo que "el tema de los gobernadores está bastante avanzado. Supongo que mañana (lunes) o a más tardar el martes van a ser anunciados los gobernadores y ya se está trabajando en quiénes van a ser los seremis a nivel nacional y los directores nacionales de servicio".

Por su parte, Mario Desbordes, secretario general de RN, indicó que "nos interesa que sea la mejor gente y que, sobre todo, que tengan capacidades para el cargo, con el perfil adecuado y que tengan experiencia".

Y además agregó que "no queremos que se repitan los mismo errores, que no tengan idea de lo que es el aparato público, que al mismo tiempo no tengan ningún compromiso con el programa de Gobierno".