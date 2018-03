Caval: Compagnon acusó que el fiscal Moya le pidió que se culpara a cambio de no formalizar a Dávalos

Sebastián Dávalos será formalizado por una arista de estafa en el Caso Caval, pero según su esposa, Natalia Compagnon, la Fiscalía podría no haberlo hecho si ella hubiese accedido a una supuesta oferta del Ministerio Público.Según denunció, el fiscal Sergio Moya le ofreció no formalizar a Dávalos si es que ella se declaraba culpable en el Caso Caval para así acceder a un juicio abreviado. El hecho fue descartado por el Ministerio Público "Eso es extorsión", denunció luego de la suspensión de la audiencia preparatoria de Caval a raíz de la ausencia de un abogado.Según Compagnon, el ofrecimiento que mezca dos aristas diferentes del caso, se lo hizo en febrero frente a Dávalos y su abogado, Antonio Garafulic. "Debía asumir la culpa de cosas que desde el día uno he dicho no lo he hecho", aseguró y agregó: "Y debo reconocer que lo pensé, pues ya son tres años, pero después de pensarlo bien, decidimos que no corresponde (...) pero estamos tranquilos. Creo que ustedes han sido testigos de que esto ha sido un tema personal de la Fiscalía conmigo y mi marido y que les ha servido para llenarse de cámaras y de luces. Espero que no pase lo mismo con otros imputados que vienen con el próximo gobierno".La defensa de Compagnon además acusó que la Fiscalía no ha hecho ninguna diligencia con los antecedentes que ellos les han facilitado y que incluso rechazaron ahora un soporte informático que ellos presentaron de Mauricio Valero. Garafulic dijo que la Fiscalía "se ha negado a recibor antecedentes" y que la situación se ha "convertido en una lucha personal", en la cual no descarta presentar acciones legales porque "la Fiscalía no quiere investigar".