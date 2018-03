Fiscalía: "No se le ha extorsionado a Compagnon, eso no es verdad"

11:45 La fiscal Marcia Alllendes dijo que no es primera vez que la imputada y Sebastián Dávalos acusan a los persecutores de un delito y estimó que "se están valiendo de cualquier subterfugio para generar controversias".

La fiscal del Caso Caval, Marcia Allendes, descartó que el Ministerio Público haya extorsionado a Natalia Compagnon , ofreciéndole dejar sin efecto la formalización de su marido, Sebastián Dávalos -por una arista de estafa- a cambio de que ella accediera a un juicio abreviado, para lo cual debía asumir su responsabilidad en los cargos.

"No se le ha extorsionado, eso no es verdad", dijo Allendes agregando que "a esta altura de la causa, ya nada nos sorprende" y recordó que "no es la primera vez que la señora Compagnon o su marido han hecho acusaciones contra los fiscales que sustancian la causa".

Según Allendes, a varios imputados "se les ha ofrecido un procedimiento abreviado, pero a cambio de nada. Eso es absolutamente falso".

Sobre la acusación de Compagnon y su defensa sobre que el Ministerio Público rechazó un disco duro externo que habría sido de su socio, Mauricio Valero, Allendes explicó que ellos sólo podrían presentarllo el día en que les toque mostrar pruebas o en una causa abierta, en circunstancias que la causa primaria de Caval está cerrada y en etapa de preparación de juicio oral.

También adelantó que el miércoles pedirán que se revoque el sobreseimiento definitivo de Dávalos en la primera causa.