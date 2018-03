Diputado Jackson y proyecto de nueva Consitutición: "El gobierno presentó una reforma que no va a tener la viabilidad de discutirse"

08:07 El parlamentario criticó el envío de la iniciativa y planteó que "legitima al gobierno entrante con que el tema constitucional no se debe zanjar con un proceso, sino que por la modificación de las normas".

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, criticó el proyecto de reforma constitucional para una nueva Constitucion que enviará la presidenta Michelle Bachelet al Congreso.

En entrevista con radio Universo, Jackson dijo que "no es una nueva Constitución, cuando se hace (una reforma) se trata de un proceso donde se discuten uno a uno todos los artículos" y agregó que "el gobierno presentó una reforma que no va a tener la viabilidad de discutirse, pero que legitima al gobierno entrante con que el tema constitucional no se debe zanjar con un proceso, sino que por la modificación de las normas".

"Creo que con estos proyectos el gobierno de la Nueva Mayoría empaña el legado que quería transmitir porque le termina dando la razón a Chile Vamos" dijo el diputado.