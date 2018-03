Matías Walker califica como innecesario el envío de reforma a la Constitución

El diputado DC, Matías Walker, calificó como innecesario el proyecto de ley de una nueva Constitución firmado hoy por la Presidenta Michelle Bachelet.

"Me parece cuestionable este envío del proyecto cinco días antes, se trata de una ceremonia innecesaria, se transforma en un saludo a la bandera. Este es un proceso que había partido bien, pero a mitad del camino como que algo pasó que retrasó el trabajo del proyecto y además sin consulta a los partidos ni a los parlamentarios", dijo en radio Cooperativa.

"En el contenido pueden haber cosas valiosas y no me cabe duda que fueron parte de la solicitud mayoritaria. No sé a quién se le ocurrió que este proyecto pueda entregarse ahora porque se diluye todo lo valioso que pudiera tener el contenido", reflexionó.

Respecto a que esto lo hace el gobierno para dejar un "legado", opinó que "se ha insistido mucho en esto del famoso legado, creo más en la democracia de las instituciones que en los personalismos, más allá de presentar el proyecto hubiese preferido que hubiéramos conocido y discutido el proyecto de reforma constitucional".

Además, criticó que el proyecto se haya manejado "bajo siete llaves"

"Este secretismo, este culto a la personalidad es lo que nos aleja de este proceso y es difícil de entender. Esto legitima la decisión, no me cabe duda que el contenido tiene cosas interesantes. Al menos en esta legislatura no vamos a alcanzar a hacer nada", adelantó.