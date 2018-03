Piñera rechazó incluir a niños en la Ley de Identidad de Género

El Presidente electo Sebastián Piñera habló sobre el proyecto de Ley de Identidad de Género, el que volvió a debatirse luego del triunfo de la cinta "Una mujer fantástica" en los Premios Oscar.

En su entrevista con Don Francisco en el programa "Las Caras de la Moneda", el futuro Mandatario se mostró dispuesto a avanzar en la materia, pero rechazó la inclusión de los menores de edad.

"Somos partidarios en avanzar en Ley de identidad de género, para que personas como Daniela (Vega), que tienen disforia de género, lo natural es que puedan cambiar, no solo de forma registral, sino que sean aceptados por la sociedad", expresó.

Tras esto, Piñera expresó que "la discusión no está en avanzar o no, está en en qué momento (...) toda la evidencia médica dice que la disforia puede evolucionar y se define en la pubertad", agregando que "yo creo que un niño de 4 años, que tiene síntoma de disforia de género, no debiéramos cambiarle su género o su sexo porque puede ser prematuro, y mucho menos contra la voluntad de sus padres".

El próximo jefe de Estado también habló de la prematura renuncia de su subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Toso, quien decidió no asumir el cargo luego que se conociera de una sanción que recibió de parte del Colegio Médico.

"Verificamos sus antecedentes, pero el sumario de la Contraloría se había cerrado sin ningún cargo (...) Pero al final creo que él decidió dar un paso al costado y lo agradezco", expresó.