Diputado Bellolio: "Dictadura cubana no me permite el ingreso"

08:56 Parlamentario denunció que no se le permitió embarcar en Miami hacia la isla, en razón de que participaría de la entrega del premio Oswaldo Payá.

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, denunció a través de su cuenta en Twitter, que le fue prohibido el ingreso a Cuba, donde se trasladaba para participar en la entrega del premio Oswaldo Payá.

"Dictadura cubana no me permite el ingreso al país" escribió el parlamentario quien en la red social planteó que desde la isla dieron orden de que no embarcara en Miami.

Para corroborarlo, acompañó el mensaje con una comunicación donde se lee que "por orden de las autoridades migratorias cubanas se nos ha informado que el siguiente pasajero reservado en el vuelo AA017 de 8 de marzo, no le será su entrada en Cuba por lo que no puede abordar en Miami".

"Esto en razón de mi participación en entrega del premio Oswaldo Payá, invitado por Rosa María Paya en defensa de los DD.HH. que son sistemática violados en la isla" dijo el diputado.