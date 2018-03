Ex ministro Burgos no cree que Bachelet vaya a cerrar Punta Peuco estos días

El ex ministro del Inteerior Jorge Burgos, salió del gobierno cansado y sin ganas de volver ser parlamentario. Sin embargo, sigue siendo un activo comentarista político en las radios.Hoy en Duna , por ejemplo, afirmó que no cree que la Presidenta Michelle Bachelet vaya a cerrar Punta Peuco.Hay que recordar que la mandataria dejó en suspenso la clausura del penal para ex militares condenados por delitos de lesa humanidad durante una entrevista con Don Francisco. Dijo que le quedaban cinco días de mandato y que "ahí se verá".Al respecto, Burgos dijo que si bien no lo podría descartar del todo, su impresión personal es que sería "difícil implementarlo, pero le pone un problema al gobierno que viene"."Creo que no (lo va a hacer), porque es muy poco explicable que se esperen las últimas 48 horas para hacerlo", manifestó agregando que como ministro se llevó "muy bien" con ella, "logré unas cosas y otras no, hasta que se produjo un desgaste. Se fue desgastando, yo me fui cansando y eso fue lo que pasó"; dijo sobre su salida.Respecto al próximo gobierno, dijo que SebastiánPiñera "tiene cosas que no son muy de derecha, tiene una historia con derechos humanos que no tienen que ver con la derecha. Tiene una cosa cultural más DC y económicamente es más liberal".