Presidente de la Cámara aseguró que no gastarán un peso extra en el aumento de diputados

Espero que el acuerdo permita tener una posición común de cómo enfrentar los desafíos para el país, esta es la primera prueba de fuego de la centro izquierda para ver si vamos a ser capaces de defender los temas importantes.

Lamento lo de Jorge Sabat (que dice que votará en contra), pero considero que él fue parte de un acuerdo político y sus actitudes no se condicen con la transparencia que ha manifestado en el trabajo de este año. Tengo confianza que los detalles se van a ajustar este sábado. Si no ocurriera el acuerdo sería fatal para el futuro de la centro izquierda.

Si no hay una mayoría el día domingo, se produce un problema porque no llegamos al cambio de mando, si no se resuelve a mí me va a tocar tomarle juramento a los parlamentarios, espero que eso no ocurra y que vaya el nuevo electo.

No vamos a recibir ni un peso más de erario nacional para las modificaciones, nosotros vamos a cumplir el compromiso que teníamos con la ciudadanía que era cero peso para incorporar nuevos parlamentarios. Nosotros ya tenemos los recursos con los ahorros que hemos realizado estos cuatro años. Si el Senado pidió nuevos dineros para incorporaciones, ellos deben explicar.

Prohibición de ingreso a Cuba de Bellolio

No comparto esto porque las democracias son para que nos respetemos entre todos, se pueden tener visiones diferentes, pero este tipo de situaciones no corresponden y no le hace bien a la democracia en el mundo.