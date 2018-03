Aguiló descartó irregularidades en asesoría de $ 28 millones de jefe de gabinete de Narváez

12:30 Según dijo a radio ADN, no pagaba más de $ 2 millones por informe. No obstante en la página de la Cámara aparecen sólo cinco.

Radio ADN dio a conocer hoy que el diputado Sergio Aguiló pagó más de $ 28 millones por concepto de asesorías al Centro de Estudios Cultura Ciudadana.Se le cuestiona porque el lugar tiene como director Leopoldo Pineda, actual jefe de gabinete de la vocera de gobierno, Paula Narváez. No obstante, el parlamentario descartó irregularidades a la misma emisora asegurando que no pagó más de $ 2 millones por informe.Pese a ello, la radio sólo encontró cinco informes disponibles en la página de la Cámara de Diputados, sobre educación y ahorro colectivo. Otra cosa llamativa es que estarían completados, al menos en las referencias, con información de prensa emanada de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom), que pertenece al Ministerio donde trabaja Pineda.Aguiló dijo que "no hay ninguna forma de compatibiidad ni jurídica ni política ni ética. Descarto toda triangulación de nada. Ahí están los informes".