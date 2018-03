Mauricio Valero, exsocio de Compagnon: "Esto ha sido un instrumento de muchos para dañar al Gobierno"

Hoy el Juzgado de Garantía de Rancagua aceptó la suspensión condicional para el socio de la empresa Caval, Mauricio Valero, en el marco de la arista Sydex. Con esto, deberá pagar $5 millones a la Fundación Down de Rancagua y disolver la sociedad.

Tras la aprobación de la solicitud realizada durante la preparación del juicio oral, el ex socio de Natalia Compagnon, insistió en que ha dicho la verdad desde un comienzo y que la nuera de Michelle Bachelet es quien ha mentido desde "el primer día".

"En lo personal el daño que me ha hecho Caval ha sido tremendo. Yo soy un exejecutivo de compañías transnacionales, estoy en otro mundo, no me interesa la política. Esto ha sido un impacto tremendo para mí y mi familia, ya estoy cansado, quiero salir de esto y salir adelante con mi vida después de Caval", sostuvo tras la audiencia.

Sobre el daño que le ha hecho Caval a la Presidenta Michelle Bachelet, Valero recordó que "siempre lo dije". "Esto ha sido un instrumento de muchos para hacer daño a un Gobierno y me tocó lamentablemente estar en medio de esta historia que no me interesa".

Sobre los supuestos montajes que acusó Compagnon en su contra, Valero dijo que no maneja ese lenguaje. "Son puras fantasías. Yo me voy a defender como corresponde, sin ningún tipo de contacto misterioso, ni llamado a oscuras que se ha visto algunas veces. Haré mi defensa de manera limpia con mis abogados como siempre".