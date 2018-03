Fiscal Arias por Caval: "Cuando hay una buena investigación no queda otra que atacar al investigador" 13:18 El fiscal regional de O'Higgins abordó la solicitud de las dfefensas de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, de pedir su inhabilidad en el caso Caval, junto con la del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió a la decisión de las defensas de Natalia Compagnon y de Sebastián Dávalos de solicitar su inhabilidad y la el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, en el caso Caval.

Arias dijo que se trata de una forma de ejercer la defensa y planteó que "cuando hay una buena invesrtigación no queda otra que atacar al investigador".

"No me preocupa" dijo el persecutor, quien además indicó que la medida adoptada por Dávalos y Compagnon, "no genera animadversión" hacia ellos.

Arias destacó que, de la declaración de Mauricio Valero, aparecieron nuevos antecedentes, que fueron considerados en la investigación y que finalmente permitieron dar curso a la formalización por estafa que está agendada para el 28 de marzo, en la arista relacionada con el empresario Gonzalo Vial Concha.



Tendencia en Facebook