Rodrigo Ubilla tras asumir el cargo: "Soy respetuoso de la gestión de los gobiernos y de la gestión de Aleuy"

Rodrigo Ubilla, el nuevo subsecretario del Interior que acaba de asumir el mando, se refirió a las prioridades que tienen en la cartera en estos cuatro años venideros con el Gobierno de Sebastián Piñera.

"Este ministerio concentra la agenda que la ciudadanía le ha demandado a los gobiernos salientes, pero tiene temas en su gestión propias del programa de Piñera. Él planteó a los chilenos la necesidad de la modernización de las policías y mejorar programas que ayuden a la seguridad", dijo.

En ese sentido, aclaró que es la ciudadanía quien demanda una mejora en la seguridad ciudadana, para poner un freno a la delincuencia, no es una crítica directa a la gestión de Michelle Bachelet en esa materia, ni mucho menos a su antecesor, Mahumud Aleuy: "Yo no lo hago en términos del Gobierno, soy respetuoso de la gestión de los gobiernos y soy respetuoso de la gestión de Aleuy, lo que digo es que la ciudadanía chilena hoy día demanda como primera prioridad, la seguridad".

Además, Ubilla recordó que en 2013 el presidente electo dejó un proyecto de ley de extranjería y migración en el Congreso, tercera materia que es una prioridad para la cartera: "Lamentablemente no avanzó y nosotros queremos tomar con fuerza este proyecto para tener una legislación moderna en esta materia".

Consultado por si han discutido la permanencia del general director de Carabineros Bruno Villalobos, Ubilla no quiso referirse al tema. "No es una prioridad de esta subsecretaría, es materia que tendrá que evaluar el Presidente y él asume el domingo. No es materia para comunicar en una conferencia de prensa", sentenció.

El nuevo subsecretario del Interior valoró el traspaso de Mahumud Aleuy y recordó que en 2014, cuando dejó la subsecretaría en el gobierno anterior, él debió pasar el cargo a la saliente autoridad.

"Valoro lo que me tocó (...) quiero agradecer a Piñera y a mi familia, quienes me apoyaron en la decisión de continuar en este cargo, que es tan relevante desde el punto de vista del orden público", puntualizó.