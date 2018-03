Chile junto a otros diez países de la cuenca del Pacífico firmaron el TPP11 en nuestro país

Once países de la cuenca del Pacífico firmaron hoy en Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y esperan que este pacto multilateral entre en vigor a fines de 2018.

Este es uno de los mayores acuerdos comerciales con 498 millones de personas y un 13 % de la economía global. "Es un tratado ambicioso, moderno y con visión de futuro, y que con creatividad incorpora las nuevas temáticas del comercio internacional que exigen que los beneficios de la globalización alcancen a todos", dijo Michelle Bachelet.

El acuerdo conocido también como TPP11 fue firmado por los ministros de Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El canciller Heraldo Muñoz en tanto, felicitó a las autoridades presentes "que quisieron abordar el desafío del libre comercio y la globalización", y añadió que con este convenio se reafirma el rechazo al proteccionismo y la voluntad de abogar "por el flujo libre de inversiones, productos y servicios".

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el acuerdo representa hoy casi el 50% del comercio internacional, y destacó los beneficios que traerá para sus miembros la apertura de puertas, disminución de barreras comerciales y la introducción de nuevos gobiernos interesados en formar parte de esta alianza.

Agregó que estará abierto para quien acepte sus condiciones, aludiendo a la incorporación de países como Colombia, China o incluso Estados Unidos, en caso de que "cambie de parecer", dijo. Cabe precisar que Donald Trump se retiró del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) original.

El acuerdo significará también para las naciones que lo firmaron, creación de empleos, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y acceso a créditos, derechos laborales, ambientales y perspectiva de género, entre otras cualidades..

Las autoridades concluyeron que la firma del TPP11 es "un mensaje político significativo de la región Asia-Pacífico al resto del mundo", finalizó Heraldo Muñoz.

