Bachelet: "Después del cambio de mando vamos a un asado en el campo"

La Presidenta Michelle Bachelet reveló lo que hará inmediatamente después del cambio de mando, donde dejará el gobierno en manos de Sebastián Piñera a partir del próximo domingo.

Durante su entrevista en el programa "Mentiras Verdaderas, la que terminó siendo la última de su administración, la jefa de Estado habló de algunos problemas que vivió en estos cuatro años, todo esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

"Yo creo que ha habido un sesgo sexista y machista. No es una opinión mia. He recibido cartas de hombres que me decían que 'no grita, no ofende' (...) que alguna vez me encontraron débil", expresó, agregando que ante los momentos más difíciles de su presidencia ha encontrado el apoyo de las mujeres.

En la faceta más personal, Bachelet habló sobre su vínculo con la tecnología, especialmente con los memes. "Alguna vez veo que mis amigas me mandan tonteras, todas esas cosas que están saliendo y me río", señaló, afirmando que con sus hijos se comunica constantemente a través de WhatsApp.

Tras esto, la Mandataria contó lo que hará inmediantamente después de abandonar La Moneda. "Vamos a un asado en el campo con todo el equipo de trabajo. Ya está organizado. Hemos puesto cuotas y todo", reveló.