Diputados de Chile Vamos no descartaron acusación constitucional contra ministro Campos

El nuevo jefe de la bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, dijo ayer que los parlamentarios no renunciarán a "ninguna acción de fiscalización", debido a la decisión del ministro de Justicia, Jaime Campos, de retirar el nombramiento de Alberto Ortega de la Contraloría, como notario de San Fernando y, reemplazarlo por el nombre del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo.

La bancada de la UDI, informó El Mercurio , pidió una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar el tema y, como Campos no tiene obligación de asistir y, ya no estará ejerciendo el cargo, no se descartaba invitar al futuro titular de la cartera, Hernán larraín.