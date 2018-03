Camila Vallejo acusó oportunismo tras revuelo parlamentario por prohibición de entrada de diputados a Cuba

La diputada del PC,, acusó oportunismo, luego de que Cuba le negó la entrada al diputado de la UDI, Jaime Bellolio y al diputado electo DC, Miguel Ángel Calisto, quienes participarían en una actividad organizada por opositores al régimen castrista.

Ello, debido a la relación que se hizo entre el hecho y el acuerdo que mantienen los parlamentarios de la futura oposición para la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados. Ayer, Calisto dijo que no participará de un acuerdo en que el estén el Partido Comunista y el Frente Amplio.

"Hay un acuerdo escrito y esperamos que se respete, no es un acuerdo político-programático, sino que administrativo para conducir la Cámara. Esperamos que el 11 de marzo se respete. (...)" dijo Vallejo en entrevista con radio Cooperativa.

La diputada dijo además que "Se está buscando generar un hecho para poner en riesgo en el acuerdo de la oposición y, señalar que Cuba es una dictadura y no a otros países. Se está tratando de relacionar esto con una dictadura, pero hay un oportunismo al aprovechar esta situación".

"Las conversaciones han sido buenas, hemos tenido un acercamiento y tanto la DC como el Frente Amplio tuvimos la disposición de llegar a un acuerdo para que la oposición tenga la dirección de la Cámara" sostuvo la ex dirigente estudiantil, quien también planteó que "se le estaría dando gobernabilidad total a una derecha regresiva de los avances que hemos tenido todo el país".

Sobre la situación de Cuba en particular, Vallejo dijo que "es extraño cuando se exigen estándares a Cuba que no se le exigen a EE.UU. o a Israel. No se dice nada cuando no se deja entrar a estas personas al país. Creo que debiéramos tener libre acceso en todos los países del mundo".