Bachelet en su último viaje a La Moneda: "Termino mi mandato tranquila, estoy orgullosa de lo que hemos hecho"

Tras un desayuno íntimo con su familia en la casa de La Reina, la Presidenta Michelle Bachelet salió rumbo a La Moneda a las 08:00, lugar al que llegó treinta minutos después.

En su último recorrido, la mandataria conversó con el canal 24 Horas donde habló de sus planes tras este cambio de mando e hizo algunas confesiones de lo que más extrañará en este nuevo periodo donde quiere "reordenarse".

"Hoy es un día especial y por lo tanto soy una persona profundamente democrática y se que las cosas tienen fecha de término. Pero termino mi mandato tranquila, más allá de que uno siempre quiere hacer más cosas,", aclaró desde un comienzo.

Sobre sus planes posteriores tras pasar la banda presidencial, Bachelet dijo que quiere y tiene la intención al menos, de quedarse en nuestro país, pese a que ha tenido ofertas laborales en el extranjero. ". Seguiré presidiendo comisiones internacionales, pero eso no es un cargo, no tiene salario", comentó.

Agregó que, tal como lo hizo la vez pasada en el fin de su primer mandato con la fundación Dialoga. "cuando uno tiene este cargo hay muchas personas que te apoyan en la toma de decisiones", precisó.

Sobre lo que más extrañará al dejar La Moneda, dijo que lo que la emociona, tiene que ver con las personas y no con dejar el auto o las cosas "materiales". "Hay gente que lleva más de 20 años trabajando en La Moneda, entonces uno la ve todos los días, son personas encantadoras, esforzadas, eso es lo que más echaré de menos. Pero si me invitan a reuniones, espero verlos".

Bachelet también admitió que. "Cuando a uno la gente le da las gracias en la calle, no me gusta mucho que me den las gracias, pero eso sirve para saber que hicimos las cosas bien y ahí uno dice entonces valió la pena".

Como mensaje final, la Mandataria invitó a los chilenos a no mirar el "vaso vacío", "querernos más como país" y ser "más solidarios unos con otros".

. A veces los chilenos no tenemos percepción de las cosas buenas que tenemos como país, si bien es bueno exigir más,", finalizó.