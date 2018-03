Evo Morales antes de partir a Bolivia: "Nunca ha sido mi intención ofender al pueblo chileno"

15:15 El Presidente de Bolivia no asistió a la recepción en Viña del Mar y se fue directamente al aeropuerto. Desde allá, pidió disculpas si sus mensajes en redes sociales "ofendieron a alguien" y también habló de la demanda marítima. "Hermanos chilenos, algunos me tratan de 'indio sin pluma', pero no estoy resentido", agregó.