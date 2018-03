Presidente de RN y adopción homoparental: "Me importa que el niño esté donde lo quieran"

08:40 Mario Desbordes sostuvo que "si esa persona es homosexual o no, en lo personal no me parece prioritario, lo importante es que el niño esté bien".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la posibilidad de abrir la ley hacia la adopción homoparental.

En entrevista con radio Duna , el dirigente sostuvo que "a mí me importa que el niño esté en un lugar donde lo quieran y si esa persona es homosexual o no, en lo personal no me parece prioritario, lo importante es que el niño esté bien".

El timonel cree que este tema no tensará su relación con la UDI. "Vamos a tener el debate y tenemos que respetar los puntos de vista distintos", dijo.

Sobre la continuidad del general director de Carabineros Bruno Villalobos, Desbordes sostuvo que "el Presidente es de dar señales y las va a dar él, no nos corresponde a los diputados".