Checho Hirane dolido porque no lo invitaron al cambio de mando: "¿Les dará vergüenza que vaya?"

El locutor radial y humorista Checho Hirane, manifestó su desazón debido a que no fue invitado a la ceremonia de cambio de mando realizada ayer.

En su programa "Conectados con Agricultura", según informó El Dínamo, Hirane dijo previo a la ceremonia que "siempre he defendido lo que defiendo por una convicción personal, pero en el camino hay cosas que te duelen. Una de las cosas que más me han dolido es no haber recibido una invitación para ir a la asunción del mando o al cóctel este que van a hacer".

"¿Tendré lepra?¿me vestiré mal?¿les dará vergüenza que vaya? ¿O a nadie se le ocurrió preguntarse quiénes fueron las personas que más se la jugaron para que fuéramos gobierno?" dijo el locutor.

Hirane además planteó que su situación fue "como decir, cuando te necesitamos te ocupamos, ahora que ya somos gobierno, fuera".

El humorista dijo creer que sus dichos sobre los inmigrantes le jugaron una mala pasada y sostuvo que los organizadores pueden haber pensado que "este gallo se metió en cosas... y no nos conviene que venga".

"Entenderás que yo no necesito un cóctel, pero si me preguntas, este tipo de cosas me duelen, porque refleja un poquito como es nuestro sector" dijo el locutor radial.