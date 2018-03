Manuel José Ossandón valoró la renuncia de Villalobos y pidió "cirugía mayor" en Carabineros

El ex candidato presidencial Manuel José Ossandón, valoró la renuncia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, afirmando que la institución debe sufrir una "cirugía mayor".Lo que pasó en Carabineros (con el fraude y la Operación Huracán), "es un escándalo y la cuenta la han pagado los carabineros de pie, que son los que reciben los insultos. No estoy criticando al general Villalobos o al general (Gonzalo) Blu, pero sí tienen responsabilidad en el mando. Aquí hay que hacer una cirugía mayor (...) es como un cajoncito de manzanas. No puede quedar ninguna con nada podrido porque se pudre el cajón completo y si hay una institución querida en Chile es Carabineros", dijo e el senador agregando que "esa confianza que se había perdido, hay que recuperarla".