Pérez por carta del FA: "No es un portazo, es una opinión sin conocer bien las propuestas"

La ministra vocera de Gobierno Cecilia Pérez se refirió a la carta enviada por algunos diputados del Frente Amplio, quienes solicitaron una reunión con el ministro de la Segpres Gonzalo Blumel, por estar "preocupados" de los anuncios que hizo Sebastián Piñera en materia de infancia y pensiones.

"Decirle no sólo al FA que hoy es oposición, sino a todos los sectores políticos que se den el tiempo para poder conocer las propuestas acabadas. No basta sólo con escuchar un titular o un eslogan, es importante sentarnos a una mesa, poder conversar y confrontar ideas, y no tirar el mantel antes que se sienten las partes a poder construir estos grandes acuerdos", comentó Pérez.

Los anuncios principales de Sebastián Piñera se centraron en infancia, seguridad ciudadana, fortalecer y levantar el crecimiento del país, volver al estado de Derecho en La Araucanía y adultos mayores.

Pérez consideró que esta misiva del Frente Amplio tiene que ver con que no conocen las propuestas. "No entendemos que sea un portazo, más bien es una opinión sin conocer los proyectos y el programa de gobierno a fondo".

Agregó que Blumel tendrá las reuniones con la colación Chile Vamos, y luego con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

"Hemos recibido señales y mensajes concretos a poder dialogar, en donde las diferencias sean el punto de empezar a valorar la tranquilidad y moderación detrás de cada parlamentario que ayer juró por cuatro años", indicó la vocera.

En ese contexto, Pérez recordó que la clase política lleva mucho tiempo "dividida" preocupada de "peleas estériles". "Los chilenos nos dicen, basta, trabajen, pónganse de acuerdo".

Consultada por la ley de identidad de género que se encuentra en comisión mixta y la adopción homoparental fue escueta y comentó que ese materia será vista por el ministerio de Jusitica, donde están "evaluando" estas temáticas.

Finalmente, dejó en claro que ni ella ni el presidente, creen en las superticiones. Esto por la caída de la piocha de O'Higgins cuando Piñera iba ingresando a Cerro Castillo. "Acá no hay augurios, hay puras felicitaciones".