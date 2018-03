Ex ministro de Justicia: quien tenga el decreto de cierre de Punta Peuco, "que lo muestre"

09:40 Jaime Campos negó haber firmado el documento. No obstante, la ex subsecretaria de DD.HH, aseguró haberlo visto.

Pese a que el mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet culminó el domingo, siguen los coletazos por la polémica que se generó sobre el supuesto cierre de Punta Peuco

El abogado de los presos aseguró el fin de semanaque hubo un decreto que ordenaba el traslado de los ex militares condenados hacia la cárcel de Colina y ayer la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, afirmó haber visto el documento firmado . Esto generó una versión de prensa que sostenía que si bien el documento existió, el e x ministro de Justicia, Jaime Campos , se habría negado a firmarlo.

Molesto por esta versión, Campos dijo a El Mercurio : "Ya lo dije: nunca se me presentó decreto alguno para mi firma, ni para el cierre de Punta Peuco, ni para trasladar internos a otro recinto ni para reconvertir el penal u otorgarle otro uso (...) el día viernes a las 17:00, terminé con mi trabajo pendiente y concluí mis actuaciones como ministro. Si en el transcurso del día sábado o domingo en la mañana, pocas horas antes del cambio de gobierno, alguien me hubiese pedido que firmara algún decreto, me habría negado, por considerarlo improcedente".

"Si alguien conoce y tiene ese decreto en sus manos, que lo muestre", pidió.

Fries en tanto, dijo ayer que "yo vi los documentos, el documento estaba firmado, faltaban unos pasos más. No sé qué pasó entre medio, habría que preguntáselo a quienes tengan la respuesta final de esto".