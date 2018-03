Último intento de Bachelet por cierre de Punta Peuco habría sido el domingo antes del cambio de mando

15:07 La ex Presidenta habría sostenido una reunión con el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, el domingo por la mañana, en la previa de la fotografía del gabinete, informó La Tercera PM

De acuerdo con información de La Tercera PM , el ex ministro de Justicia, Jaime Campos se negó en dos reuniones, una de ellas ante la propia ex presidenta Bachelet, el mismo día del cambio de mando, a firmar el decreto para la reubicación de los presos condenados por violaciones a los DD.HH. en Punta Peuco y la reutilización del recinto como un establecimiento con características humanitarias para internos con enfermedades terminales.

La publicación sostuvo que el sábado 10 en la mañana, el ex titular de Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutirlo, a lo que el entonces ministro de Justicia se negó.

El ex secretario de Estado fue citado para el día siguiente, en la previa de la fotografía del gabinete saliente, donde la reunión no sólo fue con Fernández, sino con la propia ex Mandataria.

Campos volvió a negarse, pues había argumentado (en la cita del viernes) que, no tenía sentido realizar el cambio a horas del fin del gobierno y esta vez agregó que presos de Punta Peuco ya cumplían con la condición de terminales.

La Tercera PM sostuvo que tanto la jefa de gabinete de la ex Presidenta, Ana Lya Uriarte y, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries, comprendieron que la última jugada por la redestinación de Punta Peuco había fracasado.