Campos dijo que recibió "instrucciones superiores" para designar a ex fiscal del caso Caval como notario

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, afirmó que recibió "instrucciones superiores" para designar como notario a Luis Toledo, ex fiscal del caso Caval.

"Yo un día viernes designé al señor (Alberto) Ortega y el lunes recibí instrucciones superiores que decían que tenía que designar al señor Toledo. Eso era algo absolutamente legal", dijo a radio Universo

En La Tercera, el ex secretario de Estado había dicho que recibió "una llamada que lo obligaba a retirar el decreto que había enviado el viernes a la Contraloría".

Sobre el fallido cierre del penal de Punta Peuco, Campos insistió en que no conoció ningún decreto.

"Que lo muestren y ahí veremos el contenido. En relación a eso puedo asegurar que hasta el día viernes a las 17 nada había llegado al Ministerio, ni había sido elaborado por el Ministerio. No me llegó a mí ni a nadie y si hubiese sido y no lo hubiese conocido, tendría que haber registro, si alguien lo tiene, que lo muestre", recalcó.

La ex autoridad considera "inapropiado, inoportuno, que el día sábado o domingo a horas de la transmisión de mando pude haber ejecutado algún acto en el Ministerio de Justicia porque carecía de autoridad política. Si me lo hubiesen planteando, ten la seguridad que me habría negado, independiente de quién me lo hubiese pedido".

El ex titular de Justicia Campos sostuvo que conversó en varias oportunidades sobre el eventual cierre del penal con la Presidenta Bachelet. "Lo planteamos unas 5 ó 6 veces, y nunca hubo un pronunciamiento de La Moneda".