Insulza aseguró que las declaraciones de Guillier sobre Bolivia fueron "inoportunas"

El senador José Miguel Insulza calificó como "inoportunas" las declaraciones de Alejandro Guillier, quien planteó intercambiar mar con soberanía por territorio con Bolivia.

"No estamos hablando de ninguna relación con Bolivia, nos vamos a encontrar en la corte. No es serio, el Presidente Lagos tiene buena razón para decirlo. Hay que preocuparse que la política de Chile no pase a llevar lo que Chile ha propuesto en los últimos años", dijo a radio Duna.

A juicio del parlamentario, el ex candidato presidencial no debería restarse de la delegación que asistirá a los alegatos en La Haya. "Creo sería peor que no fuera, eso sería un festín para Evo Morales", aseguró.

Insulza comentó que "nosotros no abrimos ninguna expectativa. Fue Bolivia quien puso fin a la negociación porque dijeron que no iba haber un intercambio territorial, las negociaciones no generan obligaciones para nosotros. Pero había disposición de Chile a seguir conversando, pero Bolivia no quiso".

"Nuestro argumento es que no tenemos ninguna obligación, porque fue Bolivia quien puso fin a esa negociación, porque dijeron que no intercambiarían territorio", agregó.