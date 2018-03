Ex vocero de Bachelet criticó a Campos: "Un ex ministro tiene que aprender a guardar silencio"

12:00 El diputado Marcelo Díaz rechazó las declaraciones del ex titular de Justicia, quien ha revelado detalles del fallido cierre de Punta Peuco y de la designación del ex fiscal de Caval como notario. Dijo que la ex Mandataria "merece respeto de quienes hemos sido sus colaboradores"

El ex ministro vocero y actual diputado por el distrito 7, Marcelo Díaz, se refirió en conversación con radio Universo a los dichos del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, respecto del eventual cierre de Punta Peuco y de la designación del ex fiscal de Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.

Campos, ha señalado que no habría firmado un decreto de cierre del penal en los últimos días de la administración de Bachelet y, además, sostuvo que recibió "instrucciones superiores" para el nombramiento de Toledo, cuya designación fue rechazada por el actual gobierno.

Díaz dijo estar "sorprendido" con las palabras de Campos y dijo que "un ex ministro tiene que aprender a guardar silencio. No me gusta el modo con que ha narrado hechos que probablemente pueden ser como los describe, o diferentes, pero me parece incorrecto".

"La ex Presidenta lleva tres días fuera de La Moneda, merece respeto de quienes hemos sido sus colaboradores directos" dijo el ex portavoz del gobierno, quien además planteó que "como ex ministro también guardo recuerdos e información de muchos episodios en los que hubo diferencias, pero creo que son las cosas que uno tiene que guardar, junto con sus papeles, cuando deja el despacho de ministro".