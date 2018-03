Carmen Gloria Quintana y el fallido cierre de Punta Peuco: "Es una falta de respeto cruel"

Ayer La sobreviviente del caso Quemados cuestionó a la ex Presidenta Michelle Bachelet, afirmando que "ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido".

En una carta abierta, la mujer que fue quemada por una unidad militar junto al fallecido fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, calificó la permanencia del recinto exclusivo para condenados por violaciones a los Derechos Humanos como "una falta de respeto cruel con el dolor las víctimas y con nuestra sociedad".

"Quien gobernó fue Michelle Bachelet y ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido. Ella tuvo 4 años para hacerlo, pero hoy resulta evidente que no tuvo las ganas ni la voluntad política", afirmó.

Quintana, quien afirmaba que la ex Mandataria se había comprometido con ella para cerrar el recinto, agregó que "me siento en duelo. Si rompo mi silencio autoimpuesto se debe al hecho que se me hace insoportable que las más altas autoridades de un gobierno democrático realicen actos de tal envergadura, como es el burlarse del dolor de quienes precisamente lo dimos todo para recuperar la democracia".

La psicóloga también reflexionó sobre la situación del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se habría negado a firmar un decreto que estaba listo para ejecutar la medida.

"Sobre las responsabilidades que le competen al demócrata de última hora, Jaime Campos, con relación a su gestión, solo puedo agregar que, si el Presidente hubiese sido un hombre, no habría actuado de la misma forma, ni mucho menos habría comentado su actuación como lo hace ahora. Se ha retratado de cuerpo entero", agregó.

Al final de la misiva, Quintana expresó que "personalmente, me encuentro vejada, triste y apenada, solo me queda la esperanza que algún día mi país sea distinto".