Ministro del Interior dijo que el gobierno no quiere que avance el proyecto de Constitución de Bachelet

10:05 Andrés Chadwick planteó que el Ejecutivo buscará realizar reformas "pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad y no de proyectos de última hora", en referencia a la iniciativa enviada en la postrimería del gobierno anterior.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteó esta jornada en su intervención en el foro Icare que el gobierno no quiere que avance el proyecto de nueva Constitución que fue enviado en las postrimerías de la administración Bachelet.

"Hay ciertas cosas que no queremos que avancen, por ejemplo, no queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet" dijo Chadwick.

El secretario de Estado dijo también que "una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Es lo más importante para fijar las reglas de convivencia" y agregó que el Ejecutivo buscará realizar modificaciones, "pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad y no de proyectos de última hora y con mucha improvisación".