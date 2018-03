Paula Narváez a Jaime Campos: “Éramos ministros hasta el 11 de marzo a las 12 del día”

17:51 Continúan las repercuciones por el impass ante el no cierre de la cárcel Punta Peuco. Así lo dejan ver las últimas declaraciones de la ex vocera de Michelle Bachelet, Paula Narváez, quién cargó contra el ex ministro de Justicia Jaime Campos.

Acorde a sus declaraciones, Jaime Campos, ex ministro de Justicia, se habría negado a firmar un supuesto documento enviado por la mandataria, el que habría determinado el cierre de la cárcel Punta Peuco, y con ello el traslado de los reos a otras cárceles normales del país.

Ante esto Paula Narváez, ex vocera del gobierno de Bachelet, declaró en entrevista con El Desconcierto sobre refiriendose a la posición de Campos que “sé de la convicciones de la Presidente y no las cuestiono. Además, su presidencia duraba hasta el 11 de marzo a las 12 del día. En el minuto que se saca la banda, nosotros dejamos de ser ministros. Eso es todo lo que puedo decir”.

Y añadió que “Creo profundamente en la lealtad a la Presidenta y posterior a su mandato. Ella es dueña de su mandato y creo en sus convicciones”.

Cabe recordar que el día de ayer, en entrevista a Radio Agricultura, Campos insistió en su posición y señaló que “un ministro de Estado, en las horas previas al término de su mandato, no puede estar ejecutando actos administrativos de esta naturaleza, por eso que me tengo que negar a ello”.

Y añadió que “Yo el día viernes ya me retiré físicamente del Ministerio con mis cosas. Te puedo asegurar que al interior del Ministerio de Justicia nada se había hecho sobre esta materia. Si el día sábado o el día domingo alguien me hubiese planteado la posibilidad de ejecutar cualquier acto de la materia que fuese, tenga seguridad que yo me habría negado por una razón muy simple: me parece incorrecto, inoportuno, estar ejecutando actos a horas del término de la gestión ministerial y a sabiendas que ese acto jurídicamente no iba a producir efecto alguno, porque ustedes entenderán que el sábado y el domingo el ministerio estaba cerrado”.