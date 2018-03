Marcelo Mena por decisión ante Dominga: "Fue correcto lo que llevó a cabo la ministra Cubillos"

11:59 Según el ex ministro de Medio Ambiente, la actual titular de la cartera "entiende que haber tomado una decisión en ausencia de las comunidades podría haber sido ilegítimo".

Este miércoles el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Medio Ambiente, decidió restarse del proceso de conciliación por el proyecto Dominga. En su momento la actual titular del ramo, Marcela Cubillos, señaló que la decisión se produce ya que "creemos que no contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del gobierno; entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron"

Al respecto de la decisión, Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente señaló el día de hoy que su decisión habría sido "similar" a la comunicada por la ministra Marcela Cubillos.

Mena indicó a Emol que "Me habría sentado a escuchar la propuesta y si esta no era la que nos satisface, que era el rechazo total del proyecto, nosotros también nos habríamos restado de la conciliación".

Y no se quedó sólo en eso, Mena enfatizó el respaldo a la ex Diputada señalando que "creo que fue correcto lo que llevó a cabo la ministra Cubillos" y agregó que "creo que lo importante acá es que la institucionalidad ambiental sea el garante de poder ponderar compensaciones, ponderar si es que las medidas son suficientes para poder garantizar que no hayan daños al medio ambiente y la salud de las personas".

Y según comentó Mena a Emol, la ministra de Medio Ambiente "entiende que haber tomado una decisión en ausencia de las comunidades podría haber sido ilegítimo".