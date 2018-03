Consejo de la Transparencia por filtración de general Soto: “La hojas de vida son de interés público”

Tras la polémica por la filtración de la hoja de vida del general director de Carabineros, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), se refirió al tema, criticando el hecho, pero aclarando que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información.

En este sentido, según precisó Emol, Drago agregó que, “las filtraciones nunca son convenientes para el funcionamiento de los organismos del Estado. Esto no puede funcionar en base al modelo 'Wikileaks'. Las decisiones tienen que ser cuidadosas, porque la documentación puede contener información delicada. Nuestra Constitución es clara sobre aquellas materias en las que debe mantenerse la reserva", dijo.

En cuanto a la información, el presidente del CPLT, reiteró que es pública y refutó la versión de Carabineros sobre que la hoja de vida fuera un documento reservado.

“Cualquier ciudadano puede solicitar documentación del Estado a través de la Ley de Transparencia y eso incluye la hoja de vida de un funcionario. La hojas de vida son de interés público”, insistió.

No obstante, reflexionó que la dificultad en el caso del general Soto, fue la forma en que se sucedieron los hechos pues no se siguió el conducto regular, advirtiendo que “el documento podría haber contenido información de carácter personal o de terceros. No se puede liberar a diestra y siniestra (esta documentación), tratando de buscar un efecto. Los procedimientos para obtener información del Estado son bien nítidos y son comprobadamente efectivos", remarcó.