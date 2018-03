Gobierno prepara mesas de trabajo para negociar proyectos de ley con la oposición

09:55 La medida fue tomada para compensar no tener la mayoría de parlamentarios en el Congreso. Entre los temas que impulsará el Ejecutivo se encuentran iniciativas de seguridad ciudadana e infancia.

Con el fin de conseguir acuerdos con la oposición, al no tener la mayoría en el Congreso, el gobierno de Sebastián Piñera está buscando la fórmula para llevar adelante sus proyectos. Tal como lo anunció en su primer discurso, estos radicarían en la seguridad ciudadana, “la paz en la Araucanía” y la infancia, entre otras medidas.

Según informó La Tercera, el método funcionaría a través de comisiones de trabajo para llegar a acuerdos con los diferentes sectores. Estas serían acotada y no “tan técnicas”.

Además, con el fin de no hacer comparaciones con una medida que también tomó la ex presidenta Michelle Bachelet, no le llamarán por el nombre “comisión”, sino, “grupos o mesas de trabajo”.

CONFORMACIÓN

De esta forma existirían cinco mesas de trabajo. Incluso, algunas podrían partir la próxima semana y se especula que serían infancia y seguridad ciudadana.

Los trabajos ya comenzaron, y como informó La Tercera, estarían a cargo del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Hasta ahora ya se han reunido como Chile Vamos y en otra ocasión con representantes del Frente Amplio.

“Tenemos claro que no vamos a formar grandes comisiones, con tiempos muy largos que después se diluyen en el tiempo. Queremos hacerlo con fórmulas distintas, con equipos más bien pequeños y con plazos definidos”, dijo Chadwick, en Icare.

Según precisó el viernes Leopoldo Pérez, líder de RN, “todos los esfuerzos que el gobierno está llevando a cabo para lograr los acuerdos nacionales y que ha anunciado a la ciudadanía son bien valorados y nosotros, como bancada RN, los vamos a apoyar con fuerza. (…) Me imagino que durante el transcurso de la próxima semana las mesas de trabajo irán decantando y se irá conociendo sobre la organización y funcionamiento de estas”, agregó.

Sin embargo, el Gobierno precisó que no todos los proyectos serán negociados, pues algunos se llevarán adelante por cuenta propia luego de haber ganado las elecciones. Entre esos se encontraría el no avanzar con la iniciativa de Constitución de la ex Presidenta.