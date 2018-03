Cadem: Piñera debutó con un 51% de aprobación

Un 51% aprobó la gestión del Presidente Sebastián Piñera durante su primera semana de gobierno.

Según la última encuesta Cadem, esta cifra es prácticamente la misma a la que obtuvo en su primer mandato y a la que registra la ex Presidenta Bachelet durante la primera semana de su último gobierno.

En tanto, un 21% desaprobó la forma en que el Mandatario está conduciendo el país, un 7% no aprueba ni desaprueba y un 21% no sabe o no responde.

Los encuestados tienen altas expectativas del nuevo mandato: un 66% cree que a Chile le irá muy bien o bien con el gobierno de Piñera, nueve puntos más en relación a la medición anterior.

Un 71% dice que Chile va por un buen camino, 27 puntos más en comparación a la semana anterior, resultado sólo comparable con los indicadores alcanzados hace cuatro años, en marzo del 2014.