Ex ministro Segpres calificó de "deslealtad" que Campos se negara a cerrar Punta Peuco

El ex ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente se declaró "consternado" con la revelación que hizo el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien en un video dirigido a los masones, reconoció haberse negado a firmar un documento que implicaba cerrar el penal de Punta Peuco tal como se le conoce hoy.

En entrevista con radio Universo, De la Fuente afirmó que se trata de una “deslealtad que no tiene nombre”. Agregó que “la Presidenta de la República tiene los elementos para tomar las decisiones en el momento en que a ella le parecen oportunas. A mí no me consta que haya pedido que cerrara Punta Peuco".

En el registro, que según Campos fue filtrado él mismo da a conocer que, "de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él. Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba. Además, les indiqué que del punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal, puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto”. El acto administrativo habría sido el traslado de los reos hacia Colina.